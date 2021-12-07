Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині

Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 13 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"У вівторок, близько 8 години ранку на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч поблизу с. Киселівка Чернігівського району сталося ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця-Чернігів". Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 – травмовані. Інформація про потерпілих постійно оновлюється", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та прокурори. Встановлюються причини і обставини ДТП.

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.