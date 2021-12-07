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Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині

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Прокуратура розпочала розслідування за фактом ДТП з 13 загиблими на Чернігівщині
Чернігівська обласна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному проваджені за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель 13 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

"У вівторок, близько 8 години ранку на 14 км автодороги Чернігів-Грем’яч поблизу с. Киселівка Чернігівського району сталося ДТП. Зіткнулися вантажний автомобіль DAF та маршрутний автобус Mercedes-Sprinter "Сосниця-Чернігів". Внаслідок аварії 13 осіб загинули та ще 7 – травмовані. Інформація про потерпілих постійно оновлюється", - сказано у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зіткнення вантажівки та маршрутки на Чернігівщині: 13 осіб загинуло, 6 - травмовано (оновлено). ВИДЕО+ФОТО 18+

На місці аварії працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та прокурори. Встановлюються причини і обставини ДТП.

Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

Топ коментарі

  • Игорь Горобец 0cada803
    Шановний, на дорозі у всьому винна швидкість. Коли воно летить 120 і на зустріч 120, то результат буде 13 на 7. І це ще 7 то велике чудо. Як на це поже вплинути прокурор?
  • Posich Posich
    Перестань писати свою маячню, всі йому винні крім відморозка на спрінтері який вилетів на зустрічну. Швидкість має обиратися відповідно до стану дорожнього покриття і погоди, але водятли на бусах крім як давити щосили на газ думати не уміють.
  • Игорь Билык
    Выбежал Лось на дорогу, лопнуло колесо, он вообще заглох посреди дороги, кто-то третий подрезал, коварная подстава от Била Гейтса, который активировал чип водителя....Все что угодно может быть, обвинять надо когда точно уверен, а еще лучше никого не обвинять, а просто почтить память погибших.
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