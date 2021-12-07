ЄС готує санкції проти очільника ПВК "Вагнера" Уткіна та ще двох пов’язаних із групою людей, - ЗМІ
Про це повідомив європейський редактор Радіо Свобода Рікард Йозвяк, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, санкції будуть спрямовані на:
- колишнього офіцера російських спеціальних сил, очільника угруповання Дмитра Уткіна;
- одного з підрядників ПВК в Сирії Станіслава Дичка;
- причетного до дій ПВК у Центральноафриканській Республіці Валерія Захарова.
Йдеться про глобальний режим санкцій через порушення прав людини, який ЄС запровадив минулого року.
Окремо Євросоюз вперше запровадить санкції проти двох росіян та трьох російських компаній у рамках санкційного режиму через війну в Сирії.
Ці санкції були вперше запроваджені у 2011 році у відповідь на репресії проти сирійського цивільного населення, наразі в ньому 287 людей та 70 компаній, переважно - пов’язаних із сирійською владою та режимом Башара Асада.
Очікується, що під санкції потраплять росіяни Андрій Трошев та Андрій Богатов - члени ПВК "Вагнера", які мають зв’язки з Сирією, а також компанії "Меркурій", "Велада" та "Євро Поліс". Всі вони вигравали контракти на енергетичні послуги для сирійської влади.