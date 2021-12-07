Рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "Омікрон", - ВООЗ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив директор європейського бюро ВООЗ доктор Ганс Клюге.
"Нам треба трохи більше часу. Дуже рано давати якісь певні рекомендації у зв'язку з поширенням штаму "омікрон", - сказав він.
За його словами, ВООЗ наразі має лише попередню інформацію щодо ефективності наявних заходів проти "омікрону". Це стосується і вакцин, і методів діагностики, і терапії
Водночас, додав Клюге, в європейському регіоні все ще переважає поширення штаму "дельта", і способи боротьби з коронавірусом залишаються незмінними.
"Те, що ми робимо в рамках боротьби з варіантом "дельта", піде нам на користь у разі, якщо "омікрон" стане більш домінантним", - пояснив він.
Клюге назвав "крайнім заходом" упровадження зобов'язання щодо вакцинації від коронавірусу.