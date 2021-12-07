"У нас є оптимістичні передбачення", - Стефанчук про переговори Байдена та Путіна

Спікер Руслан Стефанчук вважає, що потрібно дочекатися результатів переговорів президентів Америки та Росії, після чого Верховна Рада зможе сформувати свою позицію щодо цього.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

Стефанчук зізнався, що спілкувався із представниками МЗС України з цього приводу. "У нас є оптимістичні передбачення. Але я дуже не хотів би, щоб якісь мої коментарі вплинули на ці перемовини. Давайте дочекаємося, нехай вони пройдуть", - зауважив голова ВР.

В той же час, спікер наголосив, що хотів би, щоб на цих перемовинах було донесено: "Україна – це суб’єкт, який сам за себе приймає рішення".

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За словами спікера, для України важливо після цих переговорів сформувати "свій підхід і порядок денний". "Якщо для цього буде потрібно прийняття якихось рішень Верховною Радою, то для неї ніколи не було проблемою змінити порядок денний, зібратися на непленарне засідання, працювати до ночі. Якщо ці рішення потрібні для добробуту, для забезпечення національної безпеки та територіальної цілісності, Верховна Рада готова працювати 24 на 7", - зазначив Стефанчук.

Голова Верховної Ради впевнений, що сьогодні стоїть питання не тільки територіальної безпеки України чи Європи, а й принципів здійснення міжнародної політики. "Вони не можуть бути обрані однією країною. Це набагато більше і важливіше для усього світу. Це питання світового порядку. Я думаю, це те, що має бути взято до уваги в першу чергу під час цих переговорів", - додав він.

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