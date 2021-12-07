Новини

17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура

4 01218
17-річного хлопця, який спалив прапор України в Маріуполі, засудили до 1 року позбавлення волі, - прокуратура
В Іллічівському районному суді Маріуполя на Донеччині винесли вирок 17-річному юнаку, який підпалив державний прапор України та виклав фото.

Про це у Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області, інформує Цензор.НЕТ.

За публічного обвинувачення, яке у Іллічівському районному суді м. Маріуполя підтримували прокурори Лівобережної окружної прокуратури Донецької області, 17-річного юнака визнано винним у публічній нарузі над Державним Прапором України (ч. 1 ст. 338 КК України).

Прокурорами у суді доведено, що 7 серпня 2021 року мешканець м. Маріуполя, перебуваючи у лісозмузі на території Кальміуського району, підпалив Державний Прапор України, після чого виклав його фото в одній з соціальних мереж.

Вироком суду неповнолітньому обвинуваченому призначено покарання у вигляді 1 року позбавленні волі з випробуванням на 1 рік.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Харківщині зросла кількість випадків кермування транспортом підлітками, - прокуратура

Топ коментарі

  • удав
    сепар готовый , да еще на свободе...
  • Старый зольдат
    Мало дали. Почему считаю, что мало? Мало того, что он пропарашный малолетний муд..к, так он ещё и тупой пропарашный малолетний муд..к. Надо же самому на себя выложить компромат и доказательства для суда. Явка с повинной получается.
  • Юрій Яцуляк
    Відправити б його на рік на передову - рити окопи.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини