Військові керівники НАТО зібралися на екстрену зустріч через стягування російських військ до українського кордону

Начальники генеральних штабів збройних сил країн НАТО провели віртуальну зустріч для обговорення викликів у сфері безпеки, що постають перед Альянсом, зокрема ситуацію, що складається в результаті військового нарощування Росії навколо України та ширших наслідків таких дій.

Про це повідомила пресслужба Північноатлантичного альянсу, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"30 начальників штабів країн-союзниць зібралися 6 грудня на віртуальну зустріч Військового комітету для обговорення безпекових викликів, що постають перед Альянсом, у всіх оперативних просторах та в усіх географічних регіонах", – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, військові керівники НАТО вислухали інформацію верховного головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО, а також помічника генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки.

"Начальники штабів обмінялися інформацією для досягнення спільного розуміння з метою посилення політики безпеки й оборони Альянсу. Метою зустрічі було розвинути прозорість серед союзників та узгодити поточні дії на національному рівні та на рівні Альянсу", – наголошується в оприлюдненому повідомленні.

Як пояснили в штаб-квартирі Альянсу, зустріч начальників штабів відбулася позачергово.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО має розмістити війська в Україні на ротаційній основі, щоб стримувати РФ, - Болтон

"Ми зазвичай маємо кілька регулярних зустрічей начальників штабів на рік, але ця зустріч була позачерговою. Так, вони обговорювали ситуацію, що склалася навколо кордонів України, але не лише її. Завданням було оцінити обстановку у ширшому контексті. Тому що, якщо акцентувати увагу лише на одній темі (російського. – Ред.) військового нарощування навколо України, можна упустити інші важливі деталі", – зауважив офіційний представник Альянсу.