Стефанчук про затягування з ліквідацією ОАСК: "Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого"

Питання ліквідації ОАСК обов’язково будуть піднімати в парламенті.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, на брифінгу у Верховній Раді у вівторок сказав спікер Руслан Стефанчук.

Говорячи про те, чому законопроєкт про ліквідацію ОАСК, який визначений президентом як невідкладний, досі не розглянутий парламентом, він наголосив: "Як формується порядок денний Верховної Ради? Голови комітетів надають свої пропозиції, враховуючи той перелік законопроєктів, які у них є. Враховуючи цей перелік, ми формуємо план. Ми бачимо, що він інколи складає 30 законопроєктів, інколи – 40. Ми зараз намагаємося не "виходити" на багато законопроєктів. Але навіть невелика їх кількість не дає нам можливості, щоб були розглянути всі. Ми зараз концентруємося на мегаважливих для держави рішеннях, які стосуються бюджету і всього іншого".

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Спікер зізнався, що консультувався із колегами із правоохоронного комітету щодо цього законопроєкту.

За словами Стефанчука, його прийняття певним чином вплинуло би на перезапуск ВРП і ВККС.

"Після того, як ці інституції будуть перезавантажені, у нас буде два реальні механізми добору суддів. Тоді ми зможемо врегульовувати уже й інші питання", - зауважив він.

Нагадаємо, раніше Зеленський вніс до Ради законопроєкт про невідкладну ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Перед цим слідчі НАБУ і САП провели обшуки в приміщеннях ОАСК. Вони затримали адвоката Юрія Зонтова - рідного брата судді Павла Вовка. За версією слідства, Зонтов збирався вручити судді $ 100 тис. за позитивний вердикт. При затриманні Зонтов заявив, що він - співробітник служби зовнішньої розвідки.

7 квітня генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом адвокатам, затриманим співробітниками НАБУ і САП на одержанні 100 тис. доларів хабаря.

Пізніше СЗР відсторонила заступника начальника управління Юрія Зонтова.