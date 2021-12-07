Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це "позбавлено здорового глузду"

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков назвав "позбавленими здорового глузду" заяви про те, що США у разі вторгнення РФ в Україну надасть військову допомогу союзникам на східному фланзі НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Давайте не будемо. Дуже багато емоційних заяв. Ці заяви дезорієнтовані, вони позбавлені здорового підходу", - сказав Пєсков журналістам.

На прохання відреагувати на чергові попередження з Вашингтона напередодні переговорів, Пєсков сказав: "Сенс розмовляти є у будь-якому випадку. На цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна, він готовий до розмови".

На публікацію в ЗМІ про підготовку нових жорстких санкцій щодо РФ Пєсков сказав: "Якщо я не помиляюся, це опублікувала телекомпанія CNN. Я не знаю, чи це вигадка, чи цілеспрямований злив. Я не став би на це реагувати".

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"Зараз багато правдивого, багато брехливого публікується. Жодних непрямих підтверджень від Білого дому (немає. - Ред.), тому нічого сказати не можу", - повідомив Пєсков.