Пєсков про військову допомогу США у разі вторгнення РФ в Україну: Це "позбавлено здорового глузду"
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
"Давайте не будемо. Дуже багато емоційних заяв. Ці заяви дезорієнтовані, вони позбавлені здорового підходу", - сказав Пєсков журналістам.
На прохання відреагувати на чергові попередження з Вашингтона напередодні переговорів, Пєсков сказав: "Сенс розмовляти є у будь-якому випадку. На цьому ґрунтується дипломатична думка президента Путіна, він готовий до розмови".
На публікацію в ЗМІ про підготовку нових жорстких санкцій щодо РФ Пєсков сказав: "Якщо я не помиляюся, це опублікувала телекомпанія CNN. Я не знаю, чи це вигадка, чи цілеспрямований злив. Я не став би на це реагувати".
"Зараз багато правдивого, багато брехливого публікується. Жодних непрямих підтверджень від Білого дому (немає. - Ред.), тому нічого сказати не можу", - повідомив Пєсков.