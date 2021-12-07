Стефанчук прогнозує, що Рада до кінця року не встигне ухвалити законопроєкт Зеленського про економічний паспорт українця

Спікер ВР Руслан Стефанчук не знає, чи зможе Верховна Рада на поточній сесії розглянути внесений президентом Володимиром Зеленським законопроєкт про економічний паспорт українця.

Про це, як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, він сказав на брифінгу у ВР у вівторок.

"Тому що є 14 днів на внесення альтернативних законопроєктів, тому мені видається, що в цьому році не встигнемо розглянути. Але, можливо, на початку наступного року ми спробуємо його внести в зал і проголосувати хоча б у першому читанні", - зазначив спікер.

Стефанчук зауважив, що цей законопроєкт – це обіцянка президента і партії "Слуга народу".

"Дуже важливо, щоб ті обіцянки, які були озвучені, здійснювалися. Це одна із тих обіцянок. Я думаю, Верховна Рада обов’язково підтримає це рішення", - наголосив він.

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