Резніков закликав Байдена відкинути "червоні лінії" Росії під час переговорів з Путіним
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Міністр оборони Олексій Резніков закликав президента США Джо Байдена під час відеоконференції з президентом РФ Володимиром Путіним твердо виступати проти Москви.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
"Якщо я можу порадити президенту Байдену, я б хотів, щоб він сказав пану Путіну, що ніяких червоних ліній з боку Кремля тут бути не повинно. Червона лінія тут, в Україні, і цивілізований світ відреагує без вагань", - сказав голова Міноборони.
Резніков також закликав Байдена донести Путіну, що ідея не провокувати Росію не спрацює.