Рятувальники знайшли тіло 50-річного чоловіка, який зник 4 грудня під час катання на снігоході на Закарпатті, - ДСНС

50-річний чоловік зник під час катання на снігоході на полонині Руна. Пошуки тривали від 4 грудня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресцентр ДСНС.

"7 грудня о 13:53 знайдено тіло 50-річного чоловіка, який зник ще 4 грудня на полонині Руна, Ужгородського району на Закарпатті під час катання на снігоході. Пошуки тривали досьогодні", - зазначається в повідомленні.

Всього до пошуків залучалося 90 осіб та 33 од. техніки, зокрема, від ДСНС - 55 осіб та 12 од техніки. Для обстеження території згори у повітря піднімали вертоліт МІ-8.

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