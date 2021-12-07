Нормандський формат має знову почати діяти, - майбутній канцлер ФРН Шольц
"Потрібно зробити так, щоб нормандський формат знову діяв... Щодо іншого ми поставили собі за мету, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу. І ми будемо прагнути цього і надалі", - сказав Шольц журналістам у Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Раніше Ангела Меркель неодноразово говорила, що шкодує, що до завершення терміну її повноважень не вдалося провести ще одного саміту у нормандському форматі.
Нормандський формат ("нормандська четвірка") – група керівників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) щодо врегулювання ситуації на сході України. Був створений на зустрічі глав Німеччини, Франції, Росії та України 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль у Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944).