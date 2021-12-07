Нормандський формат має знову почати діяти, - майбутній канцлер ФРН Шольц

Майбутній канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що нормандський формат знову має стати дієвим інструментом урегулювання кризи на сході України.

"Потрібно зробити так, щоб нормандський формат знову діяв... Щодо іншого ми поставили собі за мету, щоб Україна залишалася транзитною країною для газу. І ми будемо прагнути цього і надалі", - сказав Шольц журналістам у Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше Ангела Меркель неодноразово говорила, що шкодує, що до завершення терміну її повноважень не вдалося провести ще одного саміту у нормандському форматі.

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Нормандський формат ("нормандська четвірка") – група керівників чотирьох країн (Німеччини, Росії, України та Франції) щодо врегулювання ситуації на сході України. Був створений на зустрічі глав Німеччини, Франції, Росії та України 6 червня 2014 року в Шато-де-Бенувіль у Нормандії (Франція) під час святкування 70-ї річниці висадки союзників (1944).