Поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн: в Україні запускають пілотний проєкт із фармакологічного страхування

Міністерство охорони здоров'я спільно з об'єднаннями страхових організацій та ПриватБанком запускають пілотний проєкт фармацевтичного страхування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час підписання відповідного Меморандуму між МОЗ, Комітетом ВР з питань здоров'я нації, об'єднаннями страхових організацій і ПриватБанком, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам потрібно врегулювати процес, який відбувається з тими ліками, які не потрапляють до програми "Доступні ліки". Щоб це врегулювати, ми звернулися до страхувальників, щоб разом з ними запустити в Україні "пілот", який дозволить забезпечити так звану фармацевтичну страховку, яка покриє витрати на амбулаторне лікування у разі, якщо лікар випише рецепт пацієнту", - сказав Ляшко.

За його словами, пілотний проєкт охопить шість міст: Київ, Одесу, Харків, Запоріжжя, Суми та Рівне. Страховка коштуватиме 120 грн на місяць, річний страховий поліс покриватиме витрати на ліки на 20 тис. грн. Отримати ліки за страховкою можна лише за рецептом лікаря.

Ляшко наголосив, що українці, лікуючись на амбулаторному етапі, окрім призначень лікарів у межах програми "Доступні ліки", купують в аптеках додатково ліків на суму близько 60 млрд грн, і за оцінками МОЗ, 50% з цих препаратів не є необхідними для лікування.

"Це (пілотний проєкт. - Ред.) потрібно для того, щоб зменшити витрати, які несе населення, купуючи лікарські засоби, які не входять у програму "Доступні ліки" при амбулаторному лікуванні. А також для того, щоб люди не купували ліки без доведеної ефективності", - зауважив міністр.

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За його словами, у 2022 році паралельно з цим проєктом буде запущено електронний рецепт, електронний реєстр лікарських засобів та оцифровані електронні протоколи.

"Це для того, щоб той, хто виписує рецепт, одразу підтягував і протокол, і діючу речовину (лікарського засобу. - Ред.) , і все це в електронному рецепті приходило в аптеку. Це дозволить нам зменшити необгрунтовані призначення, яких немає в протоколі, і ми будемо чітко розуміти, які препарати нам потрібно вводити в "Доступні ліки" першочергово", - зазначив Ляшко.

Він додав, що проєкт у разі його успішності буде масштабуватися на всю країну, але з боку держави також передбачається розширення програми "Доступні ліки".

До підписання меморандуму з МОЗ долучилися Національна асоціація страховиків України, Ліга страхових організацій, Асоціація "Страховий бізнес" та ПриватБанк. Страховий поліс можна буде оформити з наступного року через Приват24 або в одній з компаній, які входять у ці об’єднання.