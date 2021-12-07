Обов'язкова вакцинація може бути лише "крайнім заходом", - ВООЗ
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханса Клюге під час брифінгу.
"Вимоги обов'язкової вакцинації є крайнім заходом і можуть застосовуватися тільки тоді, коли вичерпано всі варіанти підвищення рівня вакцинації. Вони показали свою ефективність в окремих випадках, але такі вимоги залежать від контексту", - підкреслив Клюге.
За його словами, необхідно оцінювати те, як обов'язкова вакцинація може мати вплив на громадську довіру та впевненість у суспільстві, а також загальний рівень вакцинації.
"Для однієї спільноти вона може бути ефективною, тоді як для іншої навпаки", - наголосив Клюге.
Він зауважив, що при такому посиленні "необхідно уважно дивитися на те, щоб дискримінація між щепленими та нещепленими не провокувала напругу".
Водночас, він закликав враховувати те, який вплив на психологічне здоров'я людей матимуть обмеження на переміщення або нові локдауни.
Нагадаємо, голова Інституту Роберта Коха (RKI) у Німеччині Лотар Вілер також заявив, що вважає обов'язкову вакцинацію "заходом на крайній випадок" та підкреслив, що потрібно зробити все можливе, щоб вакцинувалася якнайбільша кількість людей.
Додамо, у Словенії Конституційний суд визнав указ уряду про обов'язкову вакцинацію держслужбовців від коронавірусу таким, що не відповідає основному закону.