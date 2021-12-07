Водій вантажівки, порушивши ПДР, виїхав на "зустрічку" та допустив зіткнення, - Монастирський про смертельну ДТП з маршруткою на Чернігівщині. ВIДЕО

За даними МВС, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом на Чернігівщині. Внаслідок ДТП загинуло 13 осіб.

Про це голова МВС України Денис Монастирський написав в фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

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"Страшна трагедія трапилася сьогодні вранці поблизу Чернігова. Близько восьмої ранку водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. У результаті аварії станом на зараз загинуло тринадцять людей. Інші – у важкому стані", - зазначив він.

Монастирський висловив глибокі співчуття рідним та близьким загиблих.

За його словами, поліція розслідує обставини трагедії та проводить необхідні слідчі дії.

"Закликаю усіх ретельно дотримуватися Правил дорожнього руху! Адже їх порушення оплачується не лише штрафами, але й життям ні в чому невинних людей. Патрульна поліція суворо каратиме водіїв та власників комерційних транспортних засобів, які їздять на "лисій гумі" або використовують для економії грошей колеса, які мають недопустимі недоліки. А також тих, хто, перевищує швидкісний режим та правила маневрування, не думаючи ні про свою безпеку, ні про безпеку інших учасників руху", - написав голова МВС.

Крім того він зазначив, що цього місяця за його ініціативою у Верховну Раду України буде внесено законопроєкти, спрямовані на підвищення безпеки дорожнього руху.

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Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.