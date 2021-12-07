Завтра на Чернігівщині - день жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом

8 грудня у Чернігівській області оголошено днем жалоби за загиблими у ДТП під Брусиловом.

Про це йдеться у розпорядженні голови ОДА № 1080 від 7 грудня 2021 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

Нагадується, що сьогодні уранці на Чернігівщині сталася страшна автотроща. Маршрутний автобус із пасажирами, що рухався з Борзни у Чернігів, зіткнувся з фурою поблизу с. Брусилів.

"Трагедія забрала життя тринадцяти людей. Ще семеро у тяжкому стані перебувають з травмами у лікарнях Чернігова", - йдеться у повідомленні.

У пам’ять про загиблих на території області будуть приспущені державні прапори на будівлях органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій. Усім установам і організаціям незалежно від форми власності рекомендовано цього дня скасувати розважальні заходи.

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Як повідомлялось, 7 грудня близько 7:55, поблизу с. Брусилів, Чернігівського району, на автошляху Н-27 Чернігів-Грем'яч, сталося зіткнення вантажного автомобіля з маршрутним мікроавтобусом "Чернігів-Сосниця", внаслідок чого 13 людей загинули.

За даними МВС, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом.