Київський безпековий форум: Результати переговорів Байдена та Путіна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на сайт Форуму.
"Результати переговорів Білого Дому і Кремля, наслідки для безпеки Європи і нашого регіону, подальші дії для посилення міжнародного тиску на російського агресора – для обговорення цих тем Київський Безпековий Форум, заснований фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну", разом із Атлантичною Радою, провідним аналітичним центром Сполучених Штатів, проводять спільне спеціальне обговорення за участю провідних знавців", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця розмова буде оперативною реакцією на чергову подію в рамках перемовин між Сполученими Штатами, ключовими західними столицями, Україною, а також Росією.
Участь в дискусій візьмуть:
- Арсеній Яценюк, Голова Київського Безпекового Форуму, Прем’єр-міністр у 2014-16 роках;
- Генерал Філіп Брідлав, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках;
- Александр Вершбоу, Заступник Генерального секретаря НАТО у 2012-16 роках;
- Джон Гербст, Посол США в Україні в 2003-06 роках;
- Стівен Пайфер, Посол США в Україні в 1998-2000 роках;
- Ян Бжезінський, Заступник помічника Міністра оборони США у 2001-05 роках;
- Мелінда Гарінг, Заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради;
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Київський безпековий форум - головний міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.