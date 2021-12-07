Google назвав найпопулярніші топ-запити 2021 року в Україні
Найпопулярнішим пошуковим запитом 2021 року у Google Україна став "Евро 2020", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Oфіційний Блоґ - Google Україна
На другому місці гучний серіал "Гра в кальмара". Крім того, до першої десятки увійшли запити "Холостяк 2021", "Классрум", українці також цікавилися спортивними подіями та конкурсом "Євробачення 2021".
У категорії "Персона" українці найчастіше шукали інформацію про боксера Олександра Усика, політика Олексія Навального, та співачку МакSим. З людей, які покинули нас у 2021 році, найбільше запитів було про Принца Філіпа, Володимира Меньшова та французького актора Жан-Поля Бельмондо.
У категорії "Фільми" у 2021 році українців найбільше цікавив новий фільм із всесвіту Marvel "Веном 2". Також у першій десятці продовження популярних фільмів за коміксами: "Загін самогубців 2", "Ліга справедливості Зака Снайдера"; анімації "Бос молокосос 2" і "Душа", а також космічна фантастика "Дюна".
У категорії телевізійних серіалів лідером став південнокорейський драматичний трилер "Гра в кальмара", а з телешоу українців найбільше цікавив новий сезон романтичного реаліті-шоу "Холостяк".
"Покупкою року" в Україні стала кнопкова антистрес-іграшка поп-іт, крім того українці цікавилися, де купити квиток на поїзд, iPhone 13, перепустку на транспорт у Києві та сертифікат про вакцинацію, а також біткоїн та вітамін D.
У 2021 році користувачі традиційно ставили різні питання. У році, що минає, українці хотіли дізнатися, що таке 🅰🅱🅾🅱🅰, симпл димпл і клабхаус. Крім того, намагалися з'ясувати як помер Сквідвард, як змінити постачальника газу, компактно скласти валізу, як отримати сертифікат про вакцинацію та 1000 гривень за вакцинацію, а також як зареєструватися та як оновити програму "Дія".
Повністю список найпопулярніших запитів 2021 року в Україні має такий вигляд (запити наведені мовою оригіналу в категоріях "Найпопулярніші запити", "ТВ-шоу" та питання):
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Фільм:
- Веном 2
- Загін самогубців 2
- Круелла
- Гнів людський
- Червоне повідомлення
- Ліга справедливості Зака Снайдера
- Після 3
- Бос молокосос 2
- Дюна
- Душа
Серіал:
- Гра в кальмара
- Джинні й Джорджія
- Жуки 2 сезон
- Постукай в мої двері
- Відпустка
- Атака титанів
- Важкі підлітки 3 сезон
- Бріджертони
- Міліціонер з Рубльовки
- Папік 2 сезон
ТВ-шоу:
- Холостяк 2021
- Євробачення 2021
- Холостячка 2
- Пацанки 6 сезон
- Игра на ТНТ
- Оскар 2021
- Маска
- Супербабуся
- Звезды в Африке
- Танці з зірками
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепуска на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Питання: "Що таке?/Что такое?"
- 🅰🅱🅾🅱🅰
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Питання: "Як?/Как?"
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?
Таким був 2021 рік очима українських користувачів пошукової системи Google.