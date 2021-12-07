Експерт прогнозує подальше падіння цін на металургійну продукцію

Зараз ринки охолоджуються, спекулятивний попит зменшився, і ціни на металопродукцію вже впали, говорить експерт.

Цінами на продукцію українських металургійних підприємств прогнозують падіння.

Про це йдеться в матеріалі МінПром, пише УНІАН.

Так, в останній місяць осені ціни на металопродукцію пішли вниз. Наприклад, ціни на руду сьогодні тримаються нижче від позначки в 100 дол/тонну, хоча ще влітку досягали рекордних 220 дол/тонну.

"Зараз ринки охолоджуються, спекулятивний попит зменшився, і ціни вже впали. У середньостроковому прогнозі на півтора-два роки вперед ціни будуть знижуватися", - розповів президент "Укрметалургпрому" Олександр Каленков.

Він назвав причини такого падіння цін: по-перше, попит на металопродукцію падає, по-друге, збільшуються потужності з виробництва сировини в Австралії, Бразилії, Південній Африці.

"А оскільки пропозиція зростає швидше, ніж попит, то це призводить до того, що ціни падають. А оскільки у глобальних гравців запас за собівартістю досить великий, то цілком можливо, що ціни будуть ще просідати вниз", - підсумував Каленков.