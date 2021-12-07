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Мінреінтеграції визначило перелік товарів, які заборонено ввозити з окупованого Криму. Список

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Мінреінтеграції визначило перелік товарів, які заборонено ввозити з окупованого Криму. Список
В Мінреінтеграції погодили список товарів, які заборонено ввозити в Україну з тимчасово окупованої території Криму. Також були встановлені обмеження на вартість, вагу й кількість.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .

"Наказ покликаний максимально спростити процес перетину адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для цивільних осіб. Зокрема, наказом затверджено Перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу", - пише пресслужба.

Обмеження на товари, що не мають ознак вжитку, переміщуються у ручній поклажі й не підлягають забороні:

  • сумарна фактурна вартість не перевищує 10 тисяч гривень;

  • сумарна вага не перевищує 75 кілограмів на одну особу. Водночас вага кожного найменування харчових продуктів й непродовольчих товарів не повинна перевищувати 2 кілограмів;

  • сума готівкових коштів не повинна перевищувати 100 тисяч гривень, якщо ж сума перевищує - особа зобов’язана продемонструвати документ про походження коштів.

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Товари, які підпадають під заборонну ввезення на територію України з Криму:

  • зброя та боєприпаси;
  • холодна зброя;
  • товари подвійного використання;
  • товари військового призначення;
  • наркотичні засоби;
  • мисливські товари;
  • небезпечні радіоелектронні та випромінювальні пристрої;
  • пестициди й агрохімікати;
  • отруйні, вибухові та сильнодіючі речовини;
  • запчастини для вантажного транспорту;
  • промислове устаткування;
  • будівельні матеріали;
  • корисні копалини;
  • військова форма одягу;
  • печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності.

Із переліком можна ознайомитися за посиланням.

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