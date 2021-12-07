Мінреінтеграції визначило перелік товарів, які заборонено ввозити з окупованого Криму. Список
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції .
"Наказ покликаний максимально спростити процес перетину адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями Автономної Республіки Крим та міста Севастополя для цивільних осіб. Зокрема, наказом затверджено Перелік і обсяги (вартість/вагу/кількість) товарів, обмежених або заборонених до переміщення через адміністративну межу", - пише пресслужба.
Обмеження на товари, що не мають ознак вжитку, переміщуються у ручній поклажі й не підлягають забороні:
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сумарна фактурна вартість не перевищує 10 тисяч гривень;
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сумарна вага не перевищує 75 кілограмів на одну особу. Водночас вага кожного найменування харчових продуктів й непродовольчих товарів не повинна перевищувати 2 кілограмів;
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сума готівкових коштів не повинна перевищувати 100 тисяч гривень, якщо ж сума перевищує - особа зобов’язана продемонструвати документ про походження коштів.
Товари, які підпадають під заборонну ввезення на територію України з Криму:
- зброя та боєприпаси;
- холодна зброя;
- товари подвійного використання;
- товари військового призначення;
- наркотичні засоби;
- мисливські товари;
- небезпечні радіоелектронні та випромінювальні пристрої;
- пестициди й агрохімікати;
- отруйні, вибухові та сильнодіючі речовини;
- запчастини для вантажного транспорту;
- промислове устаткування;
- будівельні матеріали;
- корисні копалини;
- військова форма одягу;
- печатки, штампи, пусті бланки суворої звітності.
Із переліком можна ознайомитися за посиланням.