Кошти від продажу "Більшовика" надійшли до бюджету, - Сенниченко

Кошти від приватизації АТ "Перший київський машинобудівний завод" (ПКМЗ, раніше – завод "Більшовик") у розмірі 1,42 млрд грн надійшли до державного бюджету.

Про це повідомив у фейсбуці голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що покупець також погасить борги держпідприємства, що становить понад 500 млн. грн.

"Результат команди Фонду за 2020-2021 рр. – 8,1 млрд грн. Це більше, ніж за сім попередніх років", – зазначив голова ФДМ.

Як повідомлялося, АТ "ПКМЗ" на приватизаційному аукціоні придбало консорціум інвесторів, серед яких – власник A Development Олексій Баранов та компанія UDP під управлінням Андрія Іванова. Переможцем на торгах стало ТОВ "Дженерал Коммерс" із пропозицією 1,429 млрд грн.

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Стартову ціну АТ "ПКМЗ" було встановлено на рівні 1,39 млрд грн. Відповідно до приватизаційних умов, новий власник має погасити заборгованості ПКМЗ перед трудовим колективом, держбюджетом та іншими кредиторами (зараз борги нараховують понад 500 млн грн), виконати чинний колективний договір та не допустити звільнення працівників протягом певного терміну.

Крім цього, покупцю необхідно інвестувати в модернізацію підприємства не менше 57 млн ​​грн протягом трьох років, зберегти частину наявного потенціалу виробництва на майданчику у Києві чи Жашкові (Черкаська обл.), або на інших виробничих потужностях в Україні.

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