Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям і гарантує безперебійне електропостачання українським споживачам, - ДТЕК Енерго

Бурштинська ТЕС забезпечена вугіллям для безперебійного постачання електроенергії як споживачам Івано-Франківської, Львівської та Закарпатської областей, так і споживачів ОЕС України.

Про це повідомила ДТЕК Енерго у відповідь на появу в ЗМІ інформації про те, що компанія експортує електроенергію попри начебто ризики для енергосистеми.

"Обсягів палива достатньо для надійного і безперебійного забезпечення потреб енергосистеми", - зазначили в компанії. У компанії уточнили, що запаси вугілля станції поповнюються в щоденному режимі. Так, станом на 7 грудня на території ТЕС знаходиться 159 вагонів, які очікують розвантаження та ще 1137 перебувають в дорозі. В ДТЕК підкреслили, що Бурштинська ТЕС експортує електроенергію за залишковим принципом, коли є потужності, які не використовуються для Острову та ОЕС України. Там зазначили, що цього року потреба в потужностях Бурштинської ТЕС суттєво зросла. За 11 місяців в ОЕС України станція відпустила більше 500 млн кВт*год, що на 61% більше, ніж минулого року. Відпуск електроенергії в Бурштинський енергоострів виріс на 10% порівняно з минулим роком. "Експорт завжди здійснюється в рамках довгострокових контрактів. Їх невиконання ставить під сумнів взаємовідносини з європейськими країнами, у т.ч. і штрафи на Україну, а також може поставити під загрозу синхронізацію і інтеграцію України в енергоринок ЕС", - зазначили в ДТЕК Енерго.

У ДТЕК Енерго також запевнили, що сьогодні енергетики Бурштинської ТЕС і інших ТЕС ДТЕК Енерго роблять все можливе, щоб забезпечувати мешканців України електроенергією та теплом. Для стабільної роботи ТЕС поповнюють свої склади вугілля за рахунок імпортного палива - у попередні періоди це вугілля із Польщі і Казахстану, а також видобутку на українських шахтах. Наразі ДТЕК для потреб опалювального сезону законтрактовано понад 1 млн т імпортного вугілля.