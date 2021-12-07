Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.

Про це заявила пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"ЄС буде належним чином реагувати на будь-які подальші агресії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти нас або наших сусідів, включаючи Україну", - заявила глава Єврокомісії.

При цьому вона підкреслила повну і непохитну підтримку ЄС територіальної цілісності і суверенітету України.

"Я хочу ще раз підкреслити повну і непохитну підтримку ЄС України перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності і суверенітету. Ми також бачимо кричущу спробу залякати реформістський уряд Молдови, маніпулюючи поставками газу в період високих цін на енергоносії. Ми повинні захистити наші суспільства і демократії від такого роду цинічних геополітичних силових ігор", - додала фон дер Ляєн.

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