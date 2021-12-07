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Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн

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Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення до України, - глава Єврокомісії фон дер Ляєн
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.

Про це заявила пресслужба Єврокомісії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна. 

"ЄС буде належним чином реагувати на будь-які подальші агресії, включаючи порушення міжнародного права або будь-які інші зловмисні дії, вжиті проти нас або наших сусідів, включаючи Україну", - заявила глава Єврокомісії.

При цьому вона підкреслила повну і непохитну підтримку ЄС територіальної цілісності і суверенітету України.

"Я хочу ще раз підкреслити повну і непохитну підтримку ЄС України перед обличчям цієї агресії проти її територіальної цілісності і суверенітету. Ми також бачимо кричущу спробу залякати реформістський уряд Молдови, маніпулюючи поставками газу в період високих цін на енергоносії. Ми повинні захистити наші суспільства і демократії від такого роду цинічних геополітичних силових ігор", - додала фон дер Ляєн.

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Топ коментарі

  • Владимир Иванец
    Украину в случае вторжения орды ожидают реки крови. А расею - санкции. Справедливость где, чертовы вы европейцы?!
  • Eduard Silenko
    І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими очима і піднятими до гори руками і кричали - Боже за що ти нас так караєш?!
  • Eduard Silenko
    Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
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