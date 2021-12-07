Новини • Агресія Росії проти України, Війна

Проєкт "Без цензури": Мольфари атакують Зеленського, а Байден ставить Путіна на місце. ВIДЕО

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Марина Данилюк-Ярмолаєва у свіжому випуску "Без цензури" аналізує, як мольфари на каналі 1+1 Ігоря Коломойського атакують Володимира Зеленського.

А також чого очікувати від перемовин президентів Джо Байдена і Володимира Путіна, на яких США і Росія говоритимуть, серед іншого, і про майбутнє України. Чим Байден пригрозить Путіну? Чому Росія, радше за все, не нападе на Україну? Про що домовилися президенти і до чого готуватися українцям?

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Топ коментарі

  • marusia klimova
    Ну хоч мольфари це зечьмо атакують...
  • Яр Холодний
    Прийшов, якось, Зеленський, будучи в Буковелі, до карпатського мольфара, запитать про свою долю, а той і каже

    Будеш ти першим пожиттєвим президентом України…

    Той зрадів:

    О! Так я що, і Лукашенка переплюну?!!! Я ж, набагато молодший за нього!...
    Та ні!... Тебе, просто, ще при першому президентському строці або «свої» придушать, бо багато про них знаєш, або на Майдані люди повісять…

    *

    Прийшов «Блазень» до мольфара і каже:

    Хочу знать своє майбутнє! ...

    Той каже:

    Після того, як тебе повісять, у майбутньому житті ти станеш діючим автоматом газованої води в музеї історії СРСР... Тобі в щілину будуть пхать монети в 3 копійки , а ти будеш у відповідь сцять жовтою рідиною...

    От тільки склянки у тебе не буде - її вкрав клятий Порошенко!!!
  • lezyo
    ти і є сива кобила
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