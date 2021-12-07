Столичні медики цього місяця отримають від 6 до 10 тис. грн премій, - КМДА

У Київраді внесли зміни до міської цільової програми "Здоров'я киян" на 2020-2022 роки, що дозволить виплатити медикам премії в грудні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА,

Згідно з ухваленим рішенням, планується, що вже у грудні за рахунок зекономлених бюджетних коштів медичні працівники столиці отримуватимуть: лікарі - по 10 тисяч гривень, середній медичний персонал - по 8 тисяч гривень, молодший медперсонал - по 6 тисяч гривень.

За словами заступниці голови КМДА, депутатки Київради Ганни Старостенко, протягом усього року медики вторинної і третинної ланки отримували щомісячну безповоротну фінансову допомогу з міського бюджету: лікарі - 5 тисяч грн, медсестри - 4 тисячі грн, молодший медичний персонал - 2 тисячі грн.

Нинішня ж доплата стосуватиметься й медичних працівників первинної ланки.

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