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Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters

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Байден попередить Путіна про санкції проти найбільших банків Росії у разі вторгнення до України, - Reuters
Одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.

Про це пише американське агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США, інформує Цензор.НЕТ.

"Санкції, які, за словами одного джерела, можуть бути введені проти найбільших російських банків, а також (вплинуть. - Ред.) на здатність Москви конвертувати рублі в долари та інші валюти, були розроблені для того, щоб Путін відмовився від використання десятків тисяч військ, зосереджених біля кордону з Україною",- йдеться в публікації.

Тим часом повідомляється, що російський рубль дещо втратив свої позиції у вівторок.

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Топ коментарі

  • Алексей Рябов 1b2bb5d9
    Что значит у разі вторгнення до України? Что, тогда, было 7,5 лет назад?
  • Eduard Silenko
    Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці над собі подібними.
  • Павло ШОвте
    Здам гараж і літню кухню під невеличку базу НАТО. Є виноградник, лужайка, літній душ тощо. Безкоштовно.
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