Від початку доби війська РФ тричі відкривали вогонь на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби російсько-окупаційні війська тричі відкривали вогонь у напрямку позицій український воїнів. Втрат немає.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Поблизу Південного війська РФ застосували міномети калібру 120 мм та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

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