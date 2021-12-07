Штам "Омікрон" вже дав понад 50 мутацій, - науковець Комісаренко

Наявні вакцини працюватимуть проти нових мутацій коронавірусу, однак вакцина може не вплинути на ділянки, які зазнали мутації. Тому розроблятимуться й нові препарати.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Дом"академік-секретар Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН України Сергій Комісаренко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"...У цьому варіанті штаму відбулася значна кількість мутацій. Значить, там більше інших варіантів. Наприклад, порівняно з уханським, первинним варіантом - понад 50 мутацій. Із них 32 або 33 відбулися в шипоподібному білку, який відповідає, з одного боку, за взаємодію вірусу з клітинами людини, з іншого - саме проти цього білка переважно спрямовані всі вакцини", - розказав він.

Комісаренко вважає, що, хоча досі в Україні не виявлено спалахів "Омікрону", він не омине нашої держави.

"Безперечно, він буде незабаром у нас. Ми не є ізольованою країною. І тому, поза сумнівом, це не штам, а варіант штаму, буде у нас. Наскільки він буде небезпечний, поки що важко говорити", - зазначив експерт.

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Попри мутації вірусу, найефективнішим захистом від нього залишаються вакцини, які досі працюють.

"Вакцина, яка захищає людей від тяжкості захворювання та летальних випадків, може бути спрямована проти інших ділянок, не тих, які зазнали мутації. Ось це — дуже важливо. Я думаю, світ працюватиме над новими вакцинами, і, я думаю, вони працюватимуть", - сказав він.