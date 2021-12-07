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Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін

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Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін
Протягом останніх тижнів Росія активізувала дезінформаційну кампанію проти України в традиційних та соціальних медіа до рівня, який востаннє спостерігався в 2014 році перед вторгненням РФ в Україну.

ЯК інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.

"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", - пояснила вона.

Квін уточнила, що така російська тактика, коли Москва неправдиво зображує супротивника як агресора, щоб виправдати заздалегідь сплановані військові дії, є добре відомою.

Також Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила, що російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, "або що НАТО, суто оборонний альянс, своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії".

Вона додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу повинна бути не лише швидкою та ефективною з метою "притлумити ці нескінченні атаки дезінформації, але й узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду".

Квін зауважила, що попри дії іноземних партнерів України з донесення правдивої інформації щодо дезінформаційної кампанії Росії в Україні, лише цих заяв іноземних столиць недостатньо.

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Топ коментарі

  • Салаутдин
    "белофинская военщина","подготовка к нападению на СССР" "народное правительство Финляндии с просьбой о военной помощи" и т.д.
    нихера у лаптей не меняется..
    Отто Куусинен у нас будет Кива
  • Andriy Kalnyshevsky
    Цікаво, - виступ 95-го кварталу про Україну- повію це яка пропаганда?
  • Sav UA
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