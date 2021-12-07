Росія поширює у соцмережах антиукраїнську пропаганду, як у 2014 році, - Квін
ЯК інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін.
"Останніми тижнями ми спостерігаємо значний сплеск активності в соціальних мережах, що поширює антиукраїнську пропаганду, наближаючись до рівня, який востаннє спостерігався напередодні вторгнення Росії в Україну в 2014 році", - пояснила вона.
Квін уточнила, що така російська тактика, коли Москва неправдиво зображує супротивника як агресора, щоб виправдати заздалегідь сплановані військові дії, є добре відомою.
Також Тимчасова повірена у справах США в Україні відзначила, що російські ЗМІ поширюють неправдиві тези, стверджуючи, начебто саме Україна прагне спровокувати конфлікт з Росією, "або що НАТО, суто оборонний альянс, своїм партнерством з Україною нібито загрожує Росії".
Вона додала, що в цьому контексті реакція України та її іноземних партнерів на спільну загрозу повинна бути не лише швидкою та ефективною з метою "притлумити ці нескінченні атаки дезінформації, але й узгодженою та конструктивною, щоб виправдати вже завдану шкоду".
Квін зауважила, що попри дії іноземних партнерів України з донесення правдивої інформації щодо дезінформаційної кампанії Росії в Україні, лише цих заяв іноземних столиць недостатньо.