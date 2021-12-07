"Інноваційний препарат" для лікування туберкульозу Претоманід зареєстровано в Україні, - МОЗ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.
"Медпрепарат подарує надію тим пацієнтам, які мали низькі шанси на одужання саме через недієвість вже існуючих препаратів проти важких форм туберкульозу", - підкреслили в МОЗ.
Застосування нового препарату показано в інноваційному режимі BPаL в умовах операційних досліджень, коли замість 4-5 сильнодіючих ліків застосовується три препарати і з більш коротким терміном прийому.
"Впровадження нового протитуберкульозного препарату Претоманід в Україні ставить на крок ближче до найціннішого — збереження життя близько 1300 людей зі стійкими формами туберкульозу, а також можливості ефективно лікувати не менше 90% людей з туберкульозом відповідно до рекомендованого цільового показника ВООЗ. Це буде вагомим вкладом задля зниження рівня поширеності та смертності від лікарсько стійкого туберкульозу", – коментує Яна Терлеєва, завідувач відділу управління та протидії ТБ Центру громадського здоров’я.
Україна є 5-ю країною в світі, яка надала дозвіл на використання Претоманіду регулюючими органами, що ще раз підтверджує глобальну прихильність країни до впровадження сучасних підходів лікування лікарсько стійкого туберкульозу.
У серпні 2020 року FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів (США)) схвалило застосування нового протитуберкульозного препарату Претоманід для лікування туберкульозу з широкою стійкістю до лікування, а також випадків невдачі лікування мультирезистентного туберкульозу.
ДП "Медзакупівлі України" закупило цей препарат на початку вересня 2021 року. У результаті проведеної закупівлі Претоманід зареєстровано в Україні за окремою процедурою реєстрації, передбаченою статтею 9¹ Закону України "Про лікарські засоби" для лікарських засобів, закупівля яких проводиться ДП "Медзакупівлі України".