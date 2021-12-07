США вимагатимуть від Німеччини зупинення "Північного потоку-2" у разі вторгнення РФ в Україну, - Bloomberg

Адміністрація США має намір вимагати від Берліна зупинення "Північного потоку-2" у разі, якщо РФ вторгнеться в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на підготовлені Білим домом плани та поінформовані джерела, передає Цензор.НЕТ

У повідомленні наголошується, що Вашингтон має намір вимагати від нової влади Німеччини обіцянки, що вона зупинить газопровід у разі такого розвитку подій.

Нагадаємо, раніше агентство Reuters із посиланням на чиновників адміністрації США повідомило, що одним із потужних економічних ударів США по Росії, про який повідомить президент Джо Байден під час відеоконференції у вівторок з російським колегою Володимиром Путіним, можуть стати жорсткі санкції проти банківського сектору РФ, якщо вона вдасться до вторгнення в Україну.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн також заявила, що Росію чекають посилені санкції у разі вторгнення російських військ до України.