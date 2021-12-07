Зеленський ввів у дію санкції проти нових номінальних власників літаків, що літали з Києва до Москви

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким набирає чинності рішення Ради національної безпеки та оборони від 10 листопада 2021 року про запровадження економічних санкцій щодо компаній, на які були переоформлені літаки, які раніше здійснювали польоти за маршрутом Київ – Москва.

Відповідний указ №625/2021 оприлюднено на сайті президента, повідомляє Цензор.НЕТ.

Санкції введені щодо компаній "ALPHA BRAVO AVIATION LLC" та "G200 203 LLC", зареєстрованих у США, а також щодо зареєстрованої на Кайманових островах компанії "CASCADE HOLDING".

Санкції передбачають заборону видачі та анулювання існуючих дозволів та планів на виконання польотів літаками №375AB (s/n 261), №673DM (s/n 203) та T7-CSCD (s

2072).

Крім того, рішення РНБО передбачає блокування активів компаній, обмеження торгових операцій, обмеження транзиту ресурсів, польотів та перевезень через територію України, запобігання виведенню капіталів за межі України, припинення виконання економічних та грошових зобов'язань.

Також читайте: Чотирьом із п'яти літаків олігархів вдалося уникнути санкцій РНБО, накладених через перельоти в РФ, - ЗМІ

Як повідомлялося, санкції на п'ять літаків, на яких здійснювалися перельоти за маршрутом Київ – Москва, було накладено рішенням РНБО 19 лютого 2021 року. Серед них був літак Віктора Медведчука, який, за словами секретаря РНБО Олексія Данилова, "з першого дня введених щодо нього санкцій знаходиться в аеропорту "Жуляни", звідки жодного разу не вилітав". Ще чотири літаки перебували за межами України. Пізніше літаки були перереєстровані на американські компанії та один – на офшорну компанію. 10 листопада РНБО повторно наклала на них санкції.

Голова СБУ Іван Баканов заявив на брифінгу, що "власники цих літаків намагалися змінити юридичні компанії, які володіють або використовують ці літаки, тому ми, відмоніторивши цей процес, звернулися до РНБО для того, щоб застосувати санкції вже до нових компаній, які використовують ті самі літаки".

Читайте: 13 літаків російської "Smartavia" арештовано за польоти в окупований Крим, - СБУ

Він уточнив, що "деякі літаки переоформлюються на американські компанії та один - на офшорну компанію".