Нардепа Соху, який вийшов із "СН", хочуть виключити з комітету Ради
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Проєкт постанови про відкликання Романа Сохи з посади члена Комітету ВР з питань цифрової трансформації зареєстрував перший заступник голови парламентської фракції партії "Слуга народу" Андрій Мотовиловець.
Текст проєкту №6399 оприлюднено на сайті парламенту, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пропозиція виключити Соху з комітету обґрунтовується тим, що він був обраний до його складу за квотою пропорційного представництва фракції "Слуги народу", членом якої у той час був. Але у листопаді 2021 року він заявив про вихід із фракції за власним бажанням.
Тож Соху пропонують відкликати з комітету з питань цифрової трансформації і надати можливість фракції "СН" заповнити свою квоту пропорційного представництва у комітеті.
Нагадаємо, 30 листопада Соха вийшов зі складу "Слуги народу".