Зеленський продовжив до 10 років санкції проти осіб, причетних до організації виборів в окупованому Криму

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України від 10 листопада, згідно з яким запроваджені раніше санкції проти деяких осіб, причетних, зокрема, до організації голосування на виборах до Державної думи РФ на території тимчасово окупованого півострова Крим, продовжуються з трирічного до десятирічного терміну.

Відповідний указ №623/2021 від 7 грудня та текст відповідного рішення РНБО із додатками оприлюднено на офіційному сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, відповідні зміни вносяться до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №82 19 березня 2019 року, щодо однієї людини – громадянина України Костянтина Бахтерєва, який балотувався від партії "Єдина Росія" по одномандатному округу в Керчі.

Також зміни вносяться до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №184 від 14 травня 2020 року, щодо 129 осіб – громадян України, переважно керівництва та співробітників кримських виборчих комісій різних рівнів, а також двох кандидатів від "Російської екологічної партії "Зелені", що балотувалися по одномандатних округах в Євпаторії та Сімферополі.

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Відповідні зміни внесено і до рішення РНБО, яке введено в дію указом президента №265 від 24 червня 2021 року (зі змінами від 7 вересня, указ №458), щодо 27 осіб – усі вони є співробітниками або керівництвом виборчкомів, 25 із них громадяни України , громадянство ще двох не вказується.

Крім того, окремим указом №624/2021 від 7 грудня було уточнено особисті дані громадянки України Анастасії Нестеренко, щодо якої було запроваджено безстрокові санкції указом Зеленського від 5 жовтня за роботу членом "територіальної виборчої комісії" Джанкойського району на минулих виборах до російського парламенту.