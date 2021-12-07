Вибори в Чернігові: про намір балотуватись заявив ветеран АТО Тарнавський

Першим кандидатом, який заявив про бажання висунути свою кандидатуру на довиборах до ВР по 206-у окрузі (м. Чернігів) став ветеран АТО, керівник місцевого осередку Нацкорпусу Олександр Тарнавський. Він заявив, що вестиме інформаційну кампанію без гречки, сотень рекламних щитів та популізму на телеефірах.

Про свій намір Тарнавський оголосив під час круглого столу за участі представників місцевої ветеранської і волонтерської спільноти, інформує Цензор.НЕТ.

"Замість сотень рекламних щитів, популізму в телеефірах й гречки я можу запропонувати свою щирість, фінансову незалежність, проукраїнськупозицію. А ще я маю мужністьчеснодекларуватисвої погляди і не спекулювати на вигіднихполітичнихгаслах", - заявив Олександр Тарнавський.

Перевибори на 206 окрузі на Чернігівщині призначені на 27 березня 2022 року. Причиною стала раптова смерть нардепа Антона Полякова, який був обраний від "Слуг народу".

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