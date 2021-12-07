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Діти становлять 18% від населення України, на початку незалежності було 26%, - Лазебна

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Діти становлять 18% від населення України, на початку незалежності було 26%, - Лазебна
В Україні наразі 7 мільйонів дітей, що становить 18% від усього населення.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я дуже часто розповідаю про те, що ми — старіюча нація. І це не тільки стосується того, як зростає тривалість життя. Але це і ще про такий показник, що сьогодні, наприклад, дітей серед нас стає менше. І от по цифрам. Сьогодні у нас 7 мільйонів дітей, або 18% від усього населення нашої країни. На початку незалежності було майже 26%", - розповіла Лазебна.

На думку міністра, потрібна така політика, "яка буде розбудовувати нашу країну, де не буде страшно народжувати, де родини з дітьми будуть отримувати необхідну підтримку і послуги, й діти будуть, безумовно, щасливими".

Вона також зауважила, що в Україні наразі є 19 видів державної соціальної підтримки — соціальних виплат і доплат, якими на сьогодні охоплені близько 2 мільйонів сімей із дітьми.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мінсоцполітики просить Раду збільшити допомогу при народженні дитини до 50 тис. грн, - Лазебна

Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Не те слово.
  • Лилия Стацкая
    после 73% дебилов,что во время войны сменили воюющего президента на предателя и уклониста ,на весь этот обдолбаный цирк у власти во время войны, даже не знаю, стоит ли размножаться таким.
  • Чайка Київ
    Завдяки знищенню бізнеса буде ще менше. Молодь виїде.
    Та то нічого. Кацапи з китайцями, які прийдуть на зміну українцям, нарОжают.
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