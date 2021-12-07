Чаус твердить, що втратив слух. Суд перенесли

Вищий антикорупційний суд на тиждень переніс засідання у справі екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, якого звинувачують в отриманні хабаря у розмірі $150 тисяч. Засідання перенесли, бо Чаус каже, що втратив слух.

Про це в коментарі "Суспільному" повідомив адвокат Чауса Юрій Денисенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Просимо оголосити перерву, щоб мій підзахисний відвідав ЛОР інститут, де йому зробили би аудіометрію, бо він нічого не чує. Його треба діагностувати і призначити лікування. Ми вчора зібрались в офісі для роботи, він голосно говорив, сам себе не чув. Треба, щоб аудіометрія визначила, чи потрібне йому терапевтичне чи хірургічне втручання", - звернувся Денисенко до суду.

Прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Жовницька Аліна підтримала клопотання. При цьому вона зазначила, що питання зі слухом Чауса тягнеться ще з досудового розслідування, тому не факт, що за два тижні вдасться щось вирішити.

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В результаті судді вирішили частково задовольнити прохання захисту і відкласти засідання на тиждень.