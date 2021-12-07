На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО

На нових патрульних катерах типу Island "Суми" та "Фастів" урочисто підняли прапори Військово-Морських Сил ЗС України.

Про це повідомила пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні проведено перше підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України на патрульних катерах "Фастів" та "Суми", що символізує прийом корабля до бойового складу ВМС. З цього моменту починається військова служба кораблів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

Нагадаємо, напередодні судна ввели до складу національного флоту.





Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО