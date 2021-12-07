Новини

На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО

6 87822
На нових патрульних катерах типу Island "Суми" та "Фастів" урочисто підняли прапори Військово-Морських Сил ЗС України.

 Про це повідомила пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 01

"Сьогодні проведено перше підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України на патрульних катерах "Фастів" та "Суми", що символізує прийом корабля до бойового складу ВМС. З цього моменту починається військова служба кораблів", - йдеться у повідомленні.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми починаємо фактичне будівництво двох військово-морських баз в Очакові та Бердянську, - Резніков

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 03

Нагадаємо, напередодні судна ввели до складу національного флоту.

На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 04
На нових катерах Фастів і Суми урочисто підняли прапори ВМС України 05

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Два нові катери ВМС України, що прибули з США, пройшли ходові випробування в морі. ФОТО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    ВМС та іншим збройним силам України-респект...
  • Ярема Стогін 6249da91
    Слава Україні! Слава Нації!
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    ОПЗЖ вместе с кацапом Новинским обанкротили В Николаеве Черноморский судостроительный завод.Тупорылым даунам кто голосовал ща Януковича в 2009 году,с ноги вам по лицу,твари.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини