На нових катерах "Фастів" і "Суми" урочисто підняли прапори ВМС України. ФОТО
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На нових патрульних катерах типу Island "Суми" та "Фастів" урочисто підняли прапори Військово-Морських Сил ЗС України.
Про це повідомила пресслужба ВМС України, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні проведено перше підняття Військово-Морських Прапорів Збройних Сил України на патрульних катерах "Фастів" та "Суми", що символізує прийом корабля до бойового складу ВМС. З цього моменту починається військова служба кораблів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, напередодні судна ввели до складу національного флоту.