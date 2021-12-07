Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й готові застосувати проти Росії нові санкції.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучив президенту Росії Володимиру Путіну занепокоєння США та європейських союзників нарощуванням російських сил біля України. Він дав зрозуміти, що на військову ескалацію вони дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії", - додали в Білому домі.

Також у Білому домі зазначили, що президенти доручили свої командам продовжити діалог щодо України.

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