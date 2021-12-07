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Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

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Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції
США підтримують суверенітет та територіальну цілісність України й готові застосувати проти Росії нові санкції.

Про це повідомляє Білий дім, інформує Цензор.НЕТ.

"Президент США Джо Байден озвучив президенту Росії Володимиру Путіну занепокоєння США та європейських союзників нарощуванням російських сил біля України. Він дав зрозуміти, що на військову ескалацію вони дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами", - йдеться у повідомленні.

"Президент Байден підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та закликав до деескалації та повернення до дипломатії", - додали в Білому домі.

Також у Білому домі зазначили, що президенти доручили свої командам продовжити діалог щодо України.

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Топ коментарі

  • kelt kant
    Байден тут не при чем и даже кремлевский гопник тут не при чем... это наш "мудрый нарид", в начале 90-х годов, когда нужно было менять страну и выбирать дисидентов и антикоммунистов - Чорновола и его сподвижников, как это делали поляки и прибалты, то наш "мудрый нарид" с упорством пьяницы выбирал комуняку Кравчука, сдавшего наше ЯО вместе с комунякой Кучмой, ставшим крестным отцом для нынешних олигархов... потом выбирали промосковского бандита и, наконец-то ватного промосковского клоуна... А ботоксное кремлевское ху@ло всего-лишь пользуется сейчас плодами идиотизма "мудрого нарида" ... а "мудрый нарид" и дальше ржет с кварталов и сКатов и продолжает ничерта не понимать ибо нечем...
  • Мистер Икс 00711c20
    Ну конечно ,ничего нового , ***** конкретно рассказали как будут ему отрывать яйца ..
  • Ритта Рыжук
    На що очікували ??? Суверенна ,потужна Україна потрібна лише українцям !!!! І головна загроза Україні ,як державі ,а українцям,як націі ,це українські гниди від кремлівських вошей та корумповані гельмінти !!!)))
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