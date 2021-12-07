Байден поінформує західних лідерів про зміст розмови з Путіним, - Bloomberg
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Президент США Джо Байден поінформує про зміст розмови з президентом РФ Володимиром Путіним лідерів країн Європи.
Про це повідомила журналістка Bloomberg Кітті Дональдсон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
Зокрема, американський лідер розповість про зміст розмови з Путіним лідерам Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, сьогодні президент США Джо Байден провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Розмова тривала понад дві години. Байден поінформував Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України та готові запровадити проти РФ жорсткі економічні санкції в разі посилення її агресії.