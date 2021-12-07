Ірак купив 20 "Байрактарів" замість 12 російських "МіГ-29"

Уряд Іраку відмовився закуповувати російські винищувачі "МіГ-29", віддавши перевагу турецьким безпілотникам "Байрактар".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання Ahaber.

Сума угоди - $100 млн. На ці кошти влада Іраку збиралася придбати 12 російських винищувачів "МіГ-29". Але замість цього кошти витратять на 20 турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Таку витрату в Іраку вважають більш ефективною.

"Байрактари" використовуватимуть для захисту гірських та пустельних територій, особливо неподалік від сірійського кордону.

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Раніше передбачалося, що Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни.