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Ірак купив 20 "Байрактарів" замість 12 російських "МіГ-29"

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Ірак купив 20 "Байрактарів" замість 12 російських "МіГ-29"
Уряд Іраку відмовився закуповувати російські винищувачі "МіГ-29", віддавши перевагу турецьким безпілотникам "Байрактар".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на турецьке видання Ahaber.

Сума угоди - $100 млн. На ці кошти влада Іраку збиралася придбати 12 російських винищувачів "МіГ-29". Але замість цього кошти витратять на 20 турецьких безпілотників Bayraktar TB2. Таку витрату в Іраку вважають більш ефективною.

"Байрактари" використовуватимуть для захисту гірських та пустельних територій, особливо неподалік від сірійського кордону.

Читайте: Туреччина передасть ЗСУ ще не менше 20 "Байрактарів" найближчим часом, - Bloomberg

Раніше передбачалося, що Ірак може придбати 12 російських винищувачів МіГ-29, продавши американські винищувачі F-16, що зараз перебувають на озброєнні країни.

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Топ коментарі

  • Maxim Ak-Murza
  • Dow Jones 06c9f7c8
    Очередная спина в нож!
  • Александр Науменко de9a367b
    Это уже не нож а швабра
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