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Житель Почаєва сяде на рік до тюрми, бо убив крадія у себе вдома

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Житель Почаєва сяде на рік до тюрми, бо убив крадія у себе вдома
Чоловік завдав чотири ножових удари крадію, який заліз в його будинок. Обвинуваченого визнали в умисному вбивстві при перевищенні меж необхідної оборони.

Таке рішення прийняв Кременецький райсуд, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на видання zbroya.info.

Вбивство відбулося 16 грудня 2019 року. Близько 23 години чоловік повернуся додому та побачив, як з горища драбиною спускається крадій з мішком.

"За словами обвинуваченого, чоловік поставив мішок і схопив руками його за шию, почав душити. Він намагався виходити назад і вирватися. В цей момент побачив на швейній машинці у коридорі ніж, який схопив та вдарив ним", - йдеться у повідомленні.

Загалом господар помешкання наніс крадію три удари ножем в передню область тулуба потерпілого та четвертий удар - в задню. Крадій згодом помер.

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Суд визнав господаря винним у вбивстві та присудив рік тюрми.

"Як сказав суд, більш м’яке покарання чи покарання із застосуванням випробування, на його думку, призначити неможливо, з огляду на незворотні наслідки скоєного злочину – позбавлення життя людини, кількості завданих ударів потерпілому та не відшкодовану шкоду потерпілій (дружині крадія. - Ред.)", - пише видання.

Вирок ще не набрав законної сили, його можуть оскаржити протягом 30 днів.

Топ коментарі

  • НБ
    Злодії в судівських мантіях.
  • Roman Tripalyk
    йому треба дати винагороду ..від МВС що зробив їх роботу.. якби так робив кожен..то злочиність думаю упалб відчутно
  • Svitlana English
    Здуріли чи що? Злодій душить господаря, а той має розраховувати свої сили, щоб не перевищити межі самооборони. Про стан афекту чули ? Нє?Випустити з зали суду! В таких обставинах людина має право захищати себе всіма доступними способами.
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