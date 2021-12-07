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ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром. ФОТО

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Десантно-штурмові війська ЗСУ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК розробки та виробництва ДП "Укроборонсервіс".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 01

"Установка оснащена мінометом калібру 120 мм з максимальною дальністю стрільби осколково-фугасною міною до 7100 м. Новітнє обладнання дає змогу автоматично наводити зброю на ціль, відновлювати положення ствола після пострілу, визначати власні координати тощо. Крім того, її обладнано системою, яка автоматично корегує умови стрільби з урахуванням інформації бортової метеостанції", - йдеться у повідомленні.

ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 02

Зазначається, що істотною перевагою БАРС 8ММК є швидкість переведення з похідного положення у бойове і навпаки. На це витрачається втричі менше часу, ніж для схожого озброєння, яке є у ЗСУ, попри те, що екіпаж вдвічі менший за розрахунок штатного буксирувального міномета.

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ДШВ розпочинають підконтрольну експлуатацію шести мобільних мінометних установок БАРС 8ММК, - Укроборонпром 03

Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо.

Топ коментарі

  • Андрій Жагун 3f28c282
    Це ті, що при "праклятам шикаладнам баригє" зробили? Десь у 2018 році їх демонстрували.
    А чому їх досі 6? Чому не 160? Саботаж призначенців зєлєнскава?
  • Sav UA
    Побільше би таких позитивних новин! Тепер можна йти спати.
  • Максим Максимович b5166c8f
    У каждого типа вооружения свои задачи.
    "Техніка призначена для підтримки дій механізованих підрозділів під час боротьби з рейдовими загонами, диверсійно-розвідувальними групами, для контрбатарейної боротьби тощо."
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