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Байден 9 грудня поговорить із Зеленським, – Білий дім

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Байден 9 грудня поговорить із Зеленським, – Білий дім
Президент США Джо Байден має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня, щоб обговорити, результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Білому домі радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден говоритиме з президентом Зеленським у четвер, у розвиток вчорашньої розмови між президентом Зеленським і держсекретарем Блінкеном" - зазначив радник президента США.

Також читайте: Байден поінформує західних лідерів про зміст розмови з Путіним, - Bloomberg

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Топ коментарі

  • Олександр Деркач a4302971
    З Янелохом, на жаль, нема про що вже говорити, коли він надурив світ "держпереворотом".
  • Oresta Bartka
    Лажа! Байден усе знає про IQ Зєлєнскага ...
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха)))))))все намного проще -твоя зекрыса для всего Мира кацапский крот и пустое место
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