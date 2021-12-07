Байден 9 грудня поговорить із Зеленським, – Білий дім

Президент США Джо Байден має намір зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському в четвер, 9 грудня, щоб обговорити, результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив під час пресбрифінгу в Білому домі радник президента Байдена з питань національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Президент Байден говоритиме з президентом Зеленським у четвер, у розвиток вчорашньої розмови між президентом Зеленським і держсекретарем Блінкеном" - зазначив радник президента США.

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