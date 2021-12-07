США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство
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Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.
Про це йдеться у повідомленні в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - повідомили у посольстві.
Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ.
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України. Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою. https://t.co/0Y5V9TL49p— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) December 7, 2021