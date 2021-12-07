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США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство

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США поки не збираються евакуювати своїх громадян з України, - посольство
Уряд США наразі не розглядає питання про евакуацію урядового персоналу США або американських громадян з України.

Про це йдеться у повідомленні в твіттері посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо звичайне планування дій у надзвичайних ситуаціях, як ми завжди це робимо, на випадок серйозного погіршення ситуації з безпекою", - повідомили у посольстві.

Нагадаємо, раніше телеканал CNN повідомляв, що адміністрація Байдена розглядає варіанти можливої евакуації громадян США з України в разі вторгнення РФ.

Читайте: Байден - Путіну: США занепокоєні російськими військами на кордоні України й готові застосувати санкції

Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Це так надихає, просто слів немає
  • Юрий Кузьменко 0edf0b55
    Краще за Борисполем слідкуй. Як не гої відлітатимуть у теплі краї, то почалося. А коли американці відлітатимуть, то вже все закінчилося.
  • Ла-ла-ла-ла
    Пробував я кацапські продукти, лайно нереальне.
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