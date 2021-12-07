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З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти "Північного потоку -2", але збільшили витрати на військову допомогу Україні

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З оборонного бюджету США прибрали нові санкції проти "Північного потоку -2", але збільшили витрати на військову допомогу Україні
У Конгресі США відмовилися від нових санкцій проти російського трубопроводу "Північний потік-2" та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Проте збільшили фінансування на військове стримування Росії.

Про це йдеться в опублікованій у вівторок, 7 грудня, заяві процедурного комітету Палати представників Конгресу США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

Санкції проти "Північного потоку-2", які збиралися закласти до оборонного бюджету США на 2022 рік, прибрали з узгодженого проєкту.

"Законопроєкт Палати представників містив положення, яке наказувало президентові запровадити санкції щодо "Північного потоку-2". Виправлення Сенату не містило аналогічного положення. Угода не включає це положення", - сказано в документі.

Конгрес США також відмовився запроваджувати санкції проти російського держборгу та російських фізосіб, підозрюваних у порушенні прав людини. Раніше в оборонному бюджеті було положення щодо запровадження таких санкцій, але Сенат відхилив його.

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Водночас узгоджений проєкт передбачає $4 млрд на ініціативу військового стримування Росії та $300 млн на військову підтримку України. У документі сказано, що він "включає $4 млрд на Європейську ініціативу стримування (EDI) та додаткові інвестиції для цілей EDI". Ця сума на $569,8 млн більша, ніж запит Білого дому.

Проєктом також передбачено "$300 млн на ініціативу сприяння безпеці України, яка забезпечує підтримку та сприяння українським збройним силам, — збільшення порівняно з бюджетним запитом у $250 млн".

Крім того, Сенат підтримав ініціативу продовжити заборону на діяльність тих, хто визнає суверенітет Росії над Кримом.

Також читайте: Україна просить Сенат США передбачити в оборонному бюджеті санкції проти "Північного потоку-2", - Шмигаль

Топ коментарі

  • Svet Kul
    В Афган закатали 37 млрд, самолёты, вертолёты. И бежали оттуда побросав всё. Потом с удивлением заявили, что афганская армия не хотела сражаться.
    Украинская армия сражается и будет сражаться. Штаты выделяют стране вырывающейся из совка в,цивилизованый мир аж.. 300 млн.
    Копейки, по меркам необходимого.
    Афган и Украина. Штаты вообще дружат с головой, оценивая свои действия? Где не надо сорят деньгами и вооружением, а где надо шмутся и ссутся перед агрессором.
    У мегя плохая новость для американцев. Слабоумие и трусость - это стимул для всех неадекватов мира, которые воочию видя результат
    будут расти как грибы
    И да. Ядерное оружие на сегодня это единственно реальный аргумент против агрессора. У которого кстати тоже может быть ЯО.
    Спокойной ночи, Америка...
  • Серж Рача
    Мир жесток, эгоистичен и груб. Страданий малых наций он не замечает. Даже самые просвещенные правительства, демократии, возглавляемые порядочными людьми, представляющими порядочных людей, не слишком склонны теперь думать о проблеме справедливости в международных отношениях. [...] Мы не всегда можем принимать их советы и потому должны иметь смелость смотреть на вещи реально и действовать так, как нам подсказывает инстинкт самосохранения»
    Киянка , прем'єр міністр Ізраїлю Голда Меір
  • PREDATOR PREDATOR
    Північний потік принесе москалям мільярди,які підуть на агресію проти України.
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