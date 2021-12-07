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Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні, - Нуланд

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Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні, - Нуланд
Росія здатна стягнути до кордонів України 100 батальйонних тактичних груп, що вдвічі більш ніж минулої весни.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо повністю мобілізувати ті сили, які для цього планується використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, інакше кажучи, про приблизно половину сухопутних сил Росії, що базуються на захід від Уралу", - йдеться у заяві Нуланд, переданій комітету сенату США із закордонних справ.

Нуланд додала, що за оцінкою США, Росія "розмістила майже 100 тис. військових поблизу північних, східних і південних кордонів України".

Ці сили, на думку заступника держсекретаря, "продовжують готуватися до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ. Потенційно це можливо на початку 2022 року".

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Топ коментарі

  • Серж Рача
    Да хвате вже лякати ,
    А тут йдеться про лише 175 тисяч бойового складу солдат. Так, вогнева могутність/точність вогню/мобільність сил виросла за цей час, що компенсує зменшення армій. Але 175 тисяч солдатів - це крапля в морі на ті території, на які вони типу замахнулися (Лівий берег, Південь). І що далі сили Московії будуть заходити вглиб, то більше виникатиме питання, хто у кого буде в полоні - особливо коли лінії комунікацій почнуть розтягуватись, а суцільних ліній фронту не буде.

    Для порівняння, Азербайджан під кінець Другої Карабаської війни мав у районі Арцаху 150 тисяч бійців. І це на ті кратно менші масштаби театру воєнних дій, ніж коли йдеться про моделювання гіпотетичного повномасштабного зіткнення Україна-Московія.

    Тому: чи може Московія розширити масштаби агресії проти України? Так, може, на жаль. Але чи буде це такий повномасштабний наступ? А оце вже сумнівно - ні досвіду/знань, ні ресурсів на це немає.

    Тому Кремлю вигідно надувати щоки та бачити, як журналісти малюють такі карти, що дозволяють йому просувати свої "хотєлки", але які викликають низку питань у тих, хто хоча б трохи знає ******* воєнну історію".
  • 18c49ed2
    Весной 2014 года моей семье некоторые гниды откровенно заявляли что мы "в списках на уничтожение". Вы думаете, что эти гниды не затаились, а исчезли? Я не настолько наивен.
  • 18c49ed2
    Раша скрытно мобилизует несколько десятков тысяч резервистов на подмогу регулярной армии. И сколько из 73% зеленых холуев есть настоящими предателями и с удовольствием прислужат здесь *****?
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