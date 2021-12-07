Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні, - Нуланд

Росія здатна стягнути до кордонів України 100 батальйонних тактичних груп, що вдвічі більш ніж минулої весни.

Про це заявила заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо повністю мобілізувати ті сили, які для цього планується використовувати, то військове угруповання буде вдвічі більше, ніж минулої весни. Зокрема, йдеться про приблизно 100 батальйонних тактичних груп, інакше кажучи, про приблизно половину сухопутних сил Росії, що базуються на захід від Уралу", - йдеться у заяві Нуланд, переданій комітету сенату США із закордонних справ.

Нуланд додала, що за оцінкою США, Росія "розмістила майже 100 тис. військових поблизу північних, східних і південних кордонів України".

Ці сили, на думку заступника держсекретаря, "продовжують готуватися до рішучих дій в Україні, якщо отримають відповідний наказ. Потенційно це можливо на початку 2022 року".

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