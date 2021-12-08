Ліга чемпіонів: "Шахтар" на останній хвилині втратив перемогу над "Шерифом"

У заключному, шостому турі групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА донецький "Шахтар" зіграв внічию 1:1 з молдовським "Шерифом". Матч відбувся на НСК "Олімпійський" у Києві