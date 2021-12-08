Макрон планує найближчими днями поговорити із Зеленським і Путіним
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За даними джерел видання Ouest France в Єлисейському палаці, Макрон сьогодні провів переговори з лідерами США, Німеччини, Великобританії та Італії щодо ситуації в Україні. Відзначається, що глави п'яти держав підтвердили прихильність до спільної роботи, щоб гарантувати суверенітет, стабільність і безпеку України.
Також повідомляється, що найближчими днями Макрон планує зателефонувати до Зеленського і Путіна, щоб обговорити ситуацію в Україні.
Як зазначає видання, під час поїздки Макрона до Департаменту Шер його запитали про можливі нові санкції проти Росії. Французький лідер відповів, що необхідно дочекатися підсумків зустрічі Байдена і Путіна.
"Наша стратегія полягає в тому, щоб почати роботу і процес мирного врегулювання. Ідея полягає в тому, щоб спробувати повторно залучити його (Путіна - ред.) в переговорні формати", - додав Макрон.