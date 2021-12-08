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Росія може використати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп США

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Росія може використати Білорусь для наступу на Україну, - Держдеп США
Росія може використовувати Білорусь для військового наступу на Україну.

Про це заявила під час вистипу в Сенаті заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд, інформує Цензор.НЕТ з  посиланням на РБК-Україна.

За словами представниці Держдепу, режим Лукашенка проявив себе залежним від політики Кремля, і це викликає побоювання.

"В міру того, як Лукашенко стає все більш і більш залежним від Кремля і все більше відмовляється від суверенітету Білорусі... Росія може фактично використовувати білоруську територію для наступу на Україну і/або замаскувати свої (військові, - ред.) сили під білоруські сили", - зазначила Нуланд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія може сконцентрувати поблизу кордону України вдвічі більше військ, ніж навесні, - Нуланд

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Топ коментарі

  • irenka ko
    Звичайно, що може і використає. Ми вже до цього готові. Особисто я вже готова морально. Кулемет я змазала, кашемірові штани та шапку купила, залишилось харчів закупити та патронів.
  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    Морально - це добре. Ще бажано: тактична медицина, саперна справа, тактика ведення бою малими групами.
  • irenka ko
    Так, у мене буде особистий військовий інструктор офіцер.
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